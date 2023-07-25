لأول مرة.. أكبر بنك حكومي في مصر يطلق شهادة دولارية بعائد ضخم

أطلق بنك مصر أكبر بنك حكومي في البلاد شهادتي إدخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

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وشهادة القمة ذات عائد 9% سنويا، وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويُصرف العائد مقدما للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أنّ شهادة إيليت ذات عائد 7% سنويا، وهي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتبارا من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك، ويمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويمكن شراء الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقا لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات، ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعا للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك ودون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية