الذهب الأسود يواصل ارتفاعه بعد إجراءات صينية

تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء حيث جرى تداول عقود الذهب الأسود عند أعلى مستوى في 3 أشهر، مدعومة بإعلان الصين عن المزيد من التدابير لتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بواقع 0.3% إلى 82.96 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.3% أيضا إلى 78.97 دولار للبرميل.

وأمس انهت عقود "برنت" التعاملات عند 82.74 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود الخام الأمريكي قراءة عند 78.74 دولار للبرميل

المصدر: RT + بلومبرغ