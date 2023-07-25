 
مباشر

الذهب الأسود يواصل ارتفاعه بعد إجراءات صينية

مال وأعمال

الذهب الأسود يواصل ارتفاعه بعد إجراءات صينية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqwg

تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء حيث جرى تداول عقود الذهب الأسود عند أعلى مستوى في 3 أشهر، مدعومة بإعلان الصين عن المزيد من التدابير لتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بواقع 0.3% إلى 82.96 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.3% أيضا إلى 78.97 دولار للبرميل.

وأمس انهت عقود "برنت" التعاملات عند 82.74 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود الخام الأمريكي قراءة عند 78.74 دولار للبرميل

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا