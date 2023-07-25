نشارة خشب.. ضبط مصنع تبغ في السعودية يقلد ماركات شهيرة
ضبطت السلطات الأمنية السعودية مصنعا لمنتجات التبغ قرب قرية تابعة لعسفان، يعمل على تقليد ماركات التبغ المشهورة.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن أمانة جدة وهيئة الزكاة الضريبية الجمارك وبلدية عسفان ومكافحة المخدرات والضبط الميداني، ضبطوا مصنعا لمنتجات التبغ قرب قرية تابعة لعسفان، يعمل على تقليد الماركات، ويمزج التبغ بنشارة الخشب.
وتم اتلاف 86 طن تبغ، و2,500,000 بكت دخان ومصادرة 491,330 بكت دخان جاهز للتوزيع.
🎥#فيديو| ضبطت أمانة #جدة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومكافحة المخدرات، وشرطة الجموم، وبلدية عسفان، والضبط الميداني، مصنعاً لمنتجات التبغ بالقرب من قرية تابعة لـ #عسفان يقلّد الماركات، وتم إتلاف 86 طن تبغ، و2,500,000 «بكت» دخان، ومصادرة 491,330 «بكت» دخان جاهز للتوزيع.… pic.twitter.com/c1u4KHu4uS— عكاظ (@OKAZ_online) July 25, 2023
المصدر: "عكاظ"