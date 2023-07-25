نشارة خشب.. ضبط مصنع تبغ في السعودية يقلد ماركات شهيرة

🎥#فيديو| ضبطت أمانة #جدة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومكافحة المخدرات، وشرطة الجموم، وبلدية عسفان، والضبط الميداني، مصنعاً لمنتجات التبغ بالقرب من قرية تابعة لـ #عسفان يقلّد الماركات، وتم إتلاف 86 طن تبغ، و2,500,000 «بكت» دخان، ومصادرة 491,330 «بكت» دخان جاهز للتوزيع.… pic.twitter.com/c1u4KHu4uS