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نشارة خشب.. ضبط مصنع تبغ في السعودية يقلد ماركات شهيرة

مال وأعمال

نشارة خشب.. ضبط مصنع تبغ في السعودية يقلد ماركات شهيرة
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ضبطت السلطات الأمنية السعودية مصنعا لمنتجات التبغ قرب قرية تابعة لعسفان، يعمل على تقليد ماركات التبغ المشهورة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن أمانة ‎جدة وهيئة الزكاة الضريبية الجمارك وبلدية عسفان ومكافحة المخدرات والضبط الميداني، ضبطوا مصنعا لمنتجات التبغ قرب قرية تابعة لعسفان، يعمل على تقليد الماركات، ويمزج التبغ بنشارة الخشب.

وتم اتلاف 86 طن تبغ، و2,500,000 بكت دخان ومصادرة 491,330 بكت دخان جاهز للتوزيع.

المصدر: "عكاظ"

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