انخفاض مفاجئ لأسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد انخفاضا جديدا في بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، بعد انخفاض كبير سجلته الأيام الماضية.

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وأوضح ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت من 68 جنيها إلى 55 جنيها بالمداجن، أي تراجعت بقيمة 13 جنيها.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي يعود لتراجع أسعار الأعلاف وتوفرها بصورة كبيرة، قائلا إن ارتفاع درجات الحرارة له دور كبير في تراجع الأسعار أيضا، ما جعل المربين يبيعون الدواجن بصورة مبكرة، لتفادي طول بقائها في المداجن.

وأضاف الزيني أن نسبة النفوق في الدواجن بسبب ارتفاع درجات الحرارة تتراوح بين 2 و5%.

المصدر: المصري اليوم