فنزويلا وتركيا توقعان اتفاقية حول حماية الاستثمارات

وقعت فنزويلا وتركيا اتفاقية حول تحفيز الاستثمارات وحمايتها، في ختام المفاوضات حول تطوير التعاون التجاري والاقتصادي في اسطنبول.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل، في ختام زيارته لتركيا، يوم الجمعة، أن الاتفاق يهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 3 مليارات دولار.

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وشدد خيل على أهمية الاستثمارات التركية في مجالات الأغذية والنقل وصناعة الأسمدة، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره التركي، هاكان فيدان، مسائل تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة والزراعة والسياحة والثقافة.

وكان وزير الخارجية التركي قد أعلن في ختام المباحثات مع نظيره الفنزويلي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة فنزويلا، مؤكدا أن العمل جار للتحضير للزيارة.

المصدر: تاس