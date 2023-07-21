مسؤول: سوريا تصدر منتجاتها الزراعية إلى روسيا والاتحاد الأوروبي

أفاد مسؤول سوري في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن سوريا تصدر منتجاتها الزراعية وخاصة زيت الزيتون والخضار والفواكه، إلى روسيا والاتحاد الأوروبي والصين ودول آسيا والخليج وغيرها.

إقرأ المزيد

وقال عضو لجنة المعايير الدولية الخاصة باتفاقية وقاية النبات التابعة لمنظمة الغذاء العالمية، ممثل إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إياد محمد، إن "استمرار الحرب بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا زاد المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي العالمي".

وأضاف المسؤول، أن "سوريا تصدر منتجات زراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول آسيا والخليج العربي وغيرها وخاصة زيت الزيتون والخضار والفواكه والكمون واليانسون وحبة البركة وغراس الأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمنتجات النباتية المصنعة".

وتابع قائلا، إن "وزارة الزراعة على الالتزام بالمعايير الدولية للصحة النباتية وتطبيق الاشتراطات المطلوبة للاستيراد والتصدير لتسهيل انسياب النباتات والمنتجات النباتية، حيث تعد الشهادة الصحية النباتية السورية معتمدة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر بطاقة عبور للمنتج الزراعي السوري".

المصدر: سبوتنيك