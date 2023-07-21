وزير الطاقة السعودي يذكر بـ"المهمة المستحيلة" لتوم كروز ويعقّب (فيديو)

أثارت مقاطع فيديو متداول لتصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ذكر خلالها فيلم "المهمة المستحيلة" لتوم كروز، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير السعودي ردا على سؤال إعلاميين يابانيين: "كل ما أذكره عن توم كروز هو أفلامه الثلاثة (المهمة المستحيلة) ونحن نؤمن أن مهمتنا ممكنة".

في واحدة من أهم خطوات ومساعي المملكة لتحقيق الريادة العالمية في تصدير الهيدروجين للعالم، يقف سمو وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان على أداء السفينة اليابانية Suiso Frontie تمهيدا لنقل كميات من الهيدروجين المسال:



"الفرق بيننا وبين فيلم المهمة المستحيلة هو أن مهمتنا ليست مستحيلة" pic.twitter.com/bNsxO04YlV — Dr. Olayan عبير العليان (@AbeerAlOlayan1) July 20, 2023

وتم التقاط الفيديو خلال زيارة الأمير عبد العزيز بن سلمان صحبة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وعدد من المسؤولين، للناقلة "سويسو فرونتير"، التابعة لشركة كاواساكي اليابانية، التي ترسو حاليا في ميناء جدة الإسلامي.

مهمتنا ممكنة 👇



ممثل الشركة اليابانية “كاواساكي” يسأل وزير الطاقة السعودي خلال زيارته لأول ناقلة بحرية في العالم للهيدروجين المسال خلال رسوها في جدة: “هل شاهدت فيلم توم كروز وهو يقود الدراجة النارية؟”

أجاب وزير الطاقة: “كل ما أذكره من توم كروز هو أفلامه الثلاثة المهمة… pic.twitter.com/Bhet0aTrzx — عبد العزيز الخميس (@alkhames) July 20, 2023

وهي أول ناقلة بحرية في العالم تعد لنقل الهيدروجين المسال، حيث اطلع المسؤولون السعوديون على التقنيات المبتكرة التي استُخدمت في بناء الناقلة.

و"مهمة مستحيلة" هي سلسلة أفلام أمريكية قصتها مبينة على مسلسل مهمة مستحيلة والذي كان يعرض من سنة 1996 إلى سنة 2018، وهذه الأفلام كانت من بطولة وإنتاج الممثل الأمريكي المشهور توم كروز الذي مثل دور العميل إيثان هانت.

المصدر: RT