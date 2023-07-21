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وزير الطاقة السعودي يذكر بـ"المهمة المستحيلة" لتوم كروز ويعقّب (فيديو)

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي يذكر بـ
الأمير عبد العزيز بن سلمان
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أثارت مقاطع فيديو متداول لتصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ذكر خلالها فيلم "المهمة المستحيلة" لتوم كروز، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير السعودي ردا على سؤال إعلاميين يابانيين: "كل ما أذكره عن توم كروز هو أفلامه الثلاثة (المهمة المستحيلة) ونحن نؤمن أن مهمتنا ممكنة".

وتم التقاط الفيديو خلال زيارة الأمير عبد العزيز بن سلمان صحبة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وعدد من المسؤولين، للناقلة "سويسو فرونتير"، التابعة لشركة كاواساكي اليابانية، التي ترسو حاليا في ميناء جدة الإسلامي.

وهي أول ناقلة بحرية في العالم تعد لنقل الهيدروجين المسال، حيث اطلع المسؤولون السعوديون على التقنيات المبتكرة التي استُخدمت في بناء الناقلة.

و"مهمة مستحيلة" هي سلسلة أفلام أمريكية قصتها مبينة على مسلسل مهمة مستحيلة والذي كان يعرض من سنة 1996 إلى سنة 2018، وهذه الأفلام كانت من بطولة وإنتاج الممثل الأمريكي المشهور توم كروز الذي مثل دور العميل إيثان هانت.

المصدر: RT

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