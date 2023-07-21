بلومبرغ: بايدن يشكل فريق عمل لتفادي أزمة سقف الدين

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الرئيس، جو بايدن، سيشكل فريق عمل لتفادي تكرار أزمة سقف الدين الأمريكي.

وأشارت "بلومبرغ"، نقلا عن وثيقة تضمنت مبادرة بايدن، إلى أنه بعد تجاوز أزمة سقف الدين "يجب دراسة كافة الوسائل القانونية والسياسية لمنع الكونغرس من اتخاذ قدرات الولايات المتحدة على سداد الديون كرهينة".

ويتوقع حسب الوثيقة أن يترأس الفريق وينسق أعماله المستشار القانوني للبيت الأبيض، ستوارت ديليري، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي للبيت الأبيض، لايل براينارد.

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وسيضم الفريق وزيرة الخزانة، جانيت يلين، ووزير العدل، ميريك غارلاند، ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، جاريد بيرنستين، ورئيسة إدارة الميزانية للبيت الأبيض، شالاندا يانغ.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الفريق لن يضم جمهوريين.

وكان بايدن قد وقع يوم 3 يونيو الماضي، على مشروع القانون حول رفع سقف الدين الحكومي في أعقاب أزمة بين الإدارة والكونغرس، حيث كانت تهدد الولايات المتحدة بعجز عن سداد الديون.

ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الأمريكي إلى السقف الجديد في يناير من عام 2025.

المصدر: بلومبرغ