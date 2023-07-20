مصر.. لجنة برلمانية تكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر والحل الأمثل لمواجهته

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، النائب ياسر عمر، أن البرلمان لم يعدل أى قوانين تخص السجائر إطلاقا، ولم يتلق مجلس النواب أي تشريعات تتعلق بها.

وأوضح ياسر عمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن ارتفاع أسعار السجائر في الفترة الأخيرة سببها جشع التجار واستغلالهم للأزمات.

وأضاف عمر أن "رفع أسعار الشركات التي تبيع السجائر المستوردة بسبب الأزمات العالمية ورفع المواد الخام، ولكن الشركات المستوردة قليلة".

وأشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إلى أن مواجهة جشع التجار سوف يخفض أسعار السجائر، وهذا هو الحل الأمثل، بحسبه.

المصدر: "اليوم السابع"