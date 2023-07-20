كيف انعكس قرار المركزي التركي المفاجئ على الليرة؟

واصلت الليرة التركية تراجعها أمام العملات الرئيسية اليوم الخميس، عقب قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة أقل من توقعات الخبراء والمحللين.

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وبحلول الساعة 14:15 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.48% إلى 26.93 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس من 15% إلى 17.5% سنويا.

وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات الخبراء والمحللين، إذ أن 4 اقتصاديين فقط توقعوا قرارا مثل هذا، وبحسب استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" فقد توقع معظم المحللين تحركا أكبر من قبل المركزي التركي.

وقال "دويتشه بنك"، إن أي رفع أقل من 500 نقطة أساس سيشكل ضغطا مجددا على العملة التركية.

المصدر: RT + بلومبرغ