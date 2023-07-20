خبير يتحدث عن انتصار حقيقي لأردوغان وفريقه

اعتبر محلل الأسواق الناشئة في "بلوباي" لإدارة الأصول بلندن، تيموثي آش، أن نتائج جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخليجية، كانت انتصارا حقيقيا له ولفريقه.

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وقال إن الاتفاقيات التي أبرمت في إطار الجولة تؤسس "لعلاقة استراتيجية جديدة بين تركيا ودول الخليج".

ووصف آش الاتفاقيات بأنها "انتصار حقيقي لأردوغان وفريقه"، قائلا إن التزامات مماثلة من السعودية وقطر والكويت يمكن أن تساعد أنقرة في الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى اليه.

وفي إطار الجولة وقعت تركيا والإمارات اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار، وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك في تغريدة في وقت متأخر من الأربعاء: "شهدنا اليوم توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية و(مذكرات التفاهم) بقيمة إجمالية قدرها 50.7 مليار دولار لتعزيز العلاقات بين الإمارات وتركيا".

وسعت أنقرة من خلال الزيارة لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية للاقتصاد التركي، حيث بلغ التضخم في تركيا 38 بالمائة الشهر الماضي، انخفاضا من أعلى مستوى بلغ 85 بالمائة في أكتوبر 2022.

كما زاد عجز الموازنة إلى 8.37 مليار دولار في يونيو 2023، بواقع سبعة أضعاف قياسا بالعام السابق.

المصدر: أ ب