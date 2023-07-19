ارتفاع أسعار القمح في بورصة شيكاغو بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية

ارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو التجارية بأكثر من 8% بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية اعتبار السفن المتجهة إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود بأنها تنقل حمولات عسكرية محتملة.

وأظهرت بيانات التداولات أن سعر العقود الآجلة للقمح مع التسليم في شهر سبتمبر، ارتفع في بورصة شيكاغو حتى الساعة 22:50 بتوقيت موسكو بنسبة 8.16%، ليصل إلى 7.25 دولار للبوشل.

وتم تسجيل قفزة في أسعار القمح فور إعلان وزارة الدفاع الروسية، حيث كان سعر البوشل الواحد من القمح عند الساعة 17:59 بتوقيت موسكو 6.95 دولار، وارتفع إلى 7.3 دولار مقابل البوشل في الساعة 18:20، أي بعد إعلان وزارة الدفاع.

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وبالتالي بلغت نسبة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المذكورة أكثر من 5%.

يذكر أن روسيا أعلنت انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، وسحب الضمانات الأمنية الخاصة بالصفقة.

وفي 19 يوليو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اعتبارا من 20 يوليو سينظر إلى كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على أنها وسائل محتملة لنقل الحمولات العسكرية، وستعتبر الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها، مشاركة في النزاع وداعمة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي