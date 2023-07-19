التضخم الأساسي في منطقة اليورو يخالف التقديرات ويكشف عن الخطوة القادمة للمركزي الأوروبي

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو ارتفع في يونيو 2023 بوتيرة أعلى من التقدير الأولي، ما يعزز التوقعات باتجاه المركزي الأوروبي نحو رفع سعر الفائدة.

وأفاد مركز الإحصاءات الأوروبي، بأن التضخم الأساسي صعد في الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 5.5% من قراءة مايو البالغة 5.3%، وجاءت النتيجة أعلى من التقديرات الأولية عند 5.4%.

في حين سجل مؤشر أسعار المستهلكين العام في يونيو الماضي على أساس سنوي قراءة عند 5.5% متراجعا من 6.1% تم تسجيلها في مايو 2023، ويعود ذلك بشكل أساسي لتراجع أسعار الطاقة.

وتم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في يونيو 2023 في هنغاريا (19.9%) وسلوفاكيا (11.3%) وجمهورية التشيك (11.2%)، فيما تم تسجل المعدل الأدنى في لوكسمبورغ (1%) وبلجيكا (1.6%) وإسبانيا (1.6%) .

المصدر: برايم