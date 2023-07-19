الإمارات تبرم اتفاقية غاز طويلة الأمد مع أكبر شركة طاقة في الهند

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية إبرام اتفاقية لتوريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 14 عاما مع أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند.

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وبحسب بيان صادر عن "أدنوك للغاز" اليوم الأربعاء فإن الاتفاقية أبرمت مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة "IOCL"، وهي أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند.

وأشارت إلى أن الاتفاقية التي تراوح قيمتها من 25.7 إلى 33 مليار درهم (7 إلى 9 مليارات دولار)، خطوة في الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك للغاز" و"النفط الهندية المحدودة".

وتمثل هذه الصفقة إنجازا مهما آخر لشركة "أدنوك للغاز" في سعيها المتواصل لتوسعة انتشارها العالمي، وتعزز مكانتها كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما تؤكد على شراكتها الإستراتيجية الراسخة مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة في سوق الغاز الطبيعي المسال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز" أحمد العبري: "يسرنا أن نعلن عن إبرام هذه الاتفاقية لبيع الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز شراكتنا الراسخة وطويلة الأمد مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا ونفخر بأن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال ستدعم تطوير مؤسسة النفط الهندية وتساهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الهند".

وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم "أدنوك للغاز" بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى مؤسسة النفط الهندية المحدودة في الهند.

وتعكس هذه الاتفاقية قدرة "أدنوك للغاز" على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الذي يعد وقودا حيويا لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام