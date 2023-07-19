بن سلمان يصعد على متن ناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة (فيديو)

وثق تقرير مصور جولة لوزيري الطاقة والاستثمار السعوديين داخل ناقلة هيدروجين يابانية في ميناء جدة في المملكة العربية السعودية.

ويظهر من فيديو نشرته "قناة الإخبارية" وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاستثمار خالد الفالح خلال تفقدهما لناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة، استمعا خلالها لشرح أحد القائمين على الناقلة وسط أجواء من البهجة، ليتم بعدها التقاط الصور التذكارية لهما مع بعض المسؤولين اليابانيين.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن علاقات بلاده مع اليابان في مجال الطاقة راسخة وموثوقة منذ أكثر من نصف قرن.

وأضاف، أن كلا من المملكة واليابان حريصتان على تنمية وتنويع علاقات الطاقة بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار الطاقة والاقتصاد عالميا، وفقا لبيان لوزارة الطاقة السعودية.

وأوضح أن المملكة واليابان شريكتان استراتيجيتان في مجال الطاقة، وهذه الشراكة تعززت بشكل كبير ضمن مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.

المصدر: واس + الإخبارية