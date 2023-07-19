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وزير لبناني: مرفأ بيروت والمطار جاهزان لمواكبة أنشطة التنقيب عن الغاز

مال وأعمال

وزير لبناني: مرفأ بيروت والمطار جاهزان لمواكبة أنشطة التنقيب عن الغاز
AFP
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أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني علي حمية أن المرفأ والمطار، جاهزان لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة التنقيب عن الغاز في البلوك 9.

وخلال لقائه المدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، تم عرض اللمسات الأخيرة للنقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية بين الوزارة وشركة "توتال"، وخصوصا في ما يتعلق بالإجراءات والتسهيلات والأمور اللوجستية التي سيوفرها لها مرفأ بيروت والمطار خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.

وزير لبناني: مرفأ بيروت والمطار جاهزان لمواكبة أنشطة التنقيب عن الغاز
الوكالة الوطنية للإعلام

وشدد حمية خلال الاجتماع على أن "المرفأ والمطار قد أصبحا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9".

بدوره، أكد دو لا مارتنير، أن "التعاون كان سمة المرحلة السابقة بين الشركة والوزارة وكذلك مع الإدارات المعنية في مرفأ بيروت والمطار، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الانطلاق بعمليات الحفر المخطط لها سابقا".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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