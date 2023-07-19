انخفاض أسعار النفط رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع بنحو 2% سجلته أمس الثلاثاء، في ظل توقعات أشارت إلى انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.18% إلى 75.61 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.03% إلى 79.61 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بحوالي 797 ألف برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وأمس سجلت عقود خام "برنت" عند التسوية ارتفاعا بنسبة 1.45%، فيما سجل الخام الأمريكي صعودا بنسبة 2.2%.

المصدر: RT + بلومبرغ