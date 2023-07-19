روسيا والمغرب يبحثان خيارات التسوية التجارية

صرح رجاء شفيق العلي، نائب رئيس مجلس الأعمال الروسي المغربي بأن روسيا والمغرب يبحثان خيارات مختلفة للتسويات التجارية المتبادلة، بما في ذلك بالعملات الوطنية وبنظام المقايضة.

وقال المسؤول في حديث لوكالة "نوفوستي": "نوقش هذا الموضوع في اجتماعنا مع الشركاء المغاربة، وتم تحديد ثلاثة خيارات. الأول هو التسويات بعملات دول أخرى، واليوم نعمل من خلال الإمارات العربية المتحدة وندفع بالدرهم، ولكن ضمان أمن المدفوعات يتطلب وجود أكثر من صيغة، والخيار الثاني هو نظام المقايضة".

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وأوضح أن تجارة المقايضة قد تثير الاهتمام ليس في المغرب فحسب، بل وفي إفريقيا بأسرها، حيث "توجد هناك سلع في القارة، ولكن لا توجد أموال".

وأضاف أن "الخيار الثالث يتمثل في التسويات بالعملات الوطنية".

يذكر أن المملكة المغربية تعتبر من أبرز الشركاء التجاريين والاقتصاديين لروسيا في إفريقيا والعالم العربي.

المصدر: "نوفوستي"