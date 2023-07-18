أزمة تلوح في الأفق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم

أفادت مجموعة "إيفرغراند" الصينية، وهي مطور عقاري ساهمت مشاكله في إحداث ركود في سوق العقارات في الصين، بارتفاع ديونها إلى نحو 340 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2022.

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وفي إشعار لبورصة هونغ كونغ، قالت "إيفرغراند" إنها تكبدت خسائر بنحو 81 مليار دولار في 2021-2022، وإن إيراداتها تراجعت بنحو 50 بالمائة عام 2021.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه بكين إنعاش النمو الاقتصادي الذي انخفض إلى 3 بالمائة العام الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى له منذ السبعينيات.

وتدخل المنظمون للإشراف على إعادة هيكلة ديون "إيفرغراند"، لكنهم رفضوا على ما يبدو خطة الإنقاذ لتجنب إرسال رسالة خاطئة إلى الشركات حول الحاجة إلى تخفيض ديونها.

والمشاكل المستمرة لشركة "إيفرغراند"، التي يقال إنها المطور الأكثر مديونية في صناعة العقارات العالمية، تنذر بأوضاع سيئة فيما يتعلق بإحياء قطاع العقارات، وهو محرك رئيسي للنشاط التجاري الذي أثر زخمه المفقود على تعافي الصين المتعثر بعد رفع قيود مكافحة كوفيد-19 أواخر العام الماضي.

المصدر: أ ب