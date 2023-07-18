الكونغو الديمقراطية توقع صفقة تعدين بقيمة 1.9 مليار دولار مع الإمارات

وقعت الإمارات صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار مع شركة تعدين حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير 4 مناجم على الأقل شرق البلاد المضطرب.

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وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، مساء الاثنين، إن وفدا حكوميا إماراتيا قد وقع شراكة بقيمة 1.9 مليار دولار مع بنك سوسيتي أوريفير دو كيفو دو مانييما "ساكيما" في العاصمة كينشاسا.

وذكر البيان أن الصفقة ستشهد "بناء أكثر من 4 مناجم صناعية" في مقاطعتي كيفو الجنوبية ومانييما.

وتمتلك شركة ساكيما الكونغولية شبه الحكومية امتيازات تعدين تحتوي على القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب في شرق البلاد.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى بشأن الصفقة بما في ذلك نوع المعادن التي سيتم استخراجها.

وتأتي الصفقة الجديدة بعد أن وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية عقدا مدته 25 عاما في ديسمبر مع شركة Primera Group الإماراتية بشأن حقوق تصدير بعض الخامات المستخرجة يدويا.

وقد منح العقد مجموعة Primera Group حصة الأغلبية في مشروعين مشتركين هما Primera Gold وPrimera Metals.

وتلقت Primera Gold وPrimera Metals معدلات تصدير تفضيلية للذهب المستخرج يدويا، والكولتان والقصدير والتنتالوم والتنغستن- ما يسمى المعادن 3T - على التوالي.

ووفق فرانس برس، فقد روجت جمهورية الكونغو الديمقراطية لهذه المبادرة كوسيلة لتقويض مهربي المعادن وضمان معيشة أفضل لعمال المناجم غير الرسميين.

المصدر: فرانس برس