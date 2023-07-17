الليرة التركية تنخفض إلى مستوى تاريخي جديد

تراجعت العملة التركية أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، في تعاملات اليوم الاثنين، وسجلت الليرة أدنى مستوى لها أمام الدولار في تاريخ التداولات.

وبحلول الساعة 15:25 بتوقيت موسكو، صعد سعر صرف الدولار بنسبة 0.55% إلى 26.3149 ليرة، وبذلك تكون العملة التركية قد سجلت أدنى مستوى لها.

Bloomberg

وذكرت وكالة "تاس" أن العملة التركية تراجعت بعد إعلان موسكو وقف تنفيذ "مبادرة حبوب البحر الأسود"، التي تشمل تصدير حبوب ومنتجات زراعية أوكرانية.

المصدر: تاس