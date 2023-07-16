مصر: السياحة تستعيد عافيتها وطفرة قوية تتخطى "عام الذروة" لأول مرة

كسر عام 2023 معدلات السياحة في مصر لعام 2010، وأطلق عليه الخبراء "عام القياس السياحي"، بتسجيل 7 ملايين سائح، خلال أول 6 شهور منه مع استهداف 8 ملايين آخرين في النصف الثاني.

يشار إلى أن القطاع السياحي المصري حقق طفرة قوية في الفترة الماضية، وسجلت وزارة السياحة والآثار معدلات هي الأعلى منذ 2010، الذي يسمى "عام الذروة السياحية" مع وصول الأعداد إلى قرابة 14.5 مليون سائح.

إقرأ المزيد

وبذلك تستهدف وزارة السياحة المصرية اختتام العام الجاري بـ15 مليون سائح، وفقا لما أعلنه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وتعددت أسباب هذا التدفق السياحي الكبير، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، خاصة على مستوى الطرق والمطارات، ما أسهم في خلق مقاصد سياحية جديدة جاذبة للسائحين، وفي مقدمتها الجلالة والعلمين الجديدة.

إلى ذلك، أكد الوزير عيسى أن مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويا بحلول 2028.

وبين أن البلاد تركز على 4 "منتجات سياحية" لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم هي: سياحة الشواطئ، وسياحة العائلات، وسياحة الغوص، وسياحة الثقافة والتاريخ.

المصدر: الدستور المصرية