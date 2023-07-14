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انخفاض أسعار النفط وتقارير من ليبيا تحد من التراجع

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط وتقارير من ليبيا تحد من التراجع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو طفيف وسط مخاوف من نقص المعروض بسبب مشاكل في ليبيا ونيجيريا.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.09% إلى 81.29 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.06% إلى 76.84 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وحدت من انخفاض الأسعار تقارير عن إغلاق حقل الشرارة الليبي، الذي يعد ثاني أكبر حقل نفط في ليبيا، بسبب احتجاجات، بالإضافة إلى ذلك، تحدثت مصادر عن إغلاق محطة نفطية في نيجيريا بسبب مشاكل فنية.

ويرى خبراء أن الاحتجاجات في ليبيا وحدها قد تسحب أكثر من 250 ألف برميل من النفط يوميا من السوق.

المصدر: RT + بلومبرغ

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