وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف الإمارات مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" على تصنيف الإمارات عند مستوى "AA -" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعد تثبيت المستوى دليلا على قوة الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق نجاحات متواصلة وتأكيدا على مزيد من آفاق الاستقرار والازدهار مستقبلا.

وقالت الوكالة في بيان "يعكس التصنيف (AA-) مستوى الدين العام الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع صافي الأصول الخارجية القوي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".

وبعد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8٪ في عام 2022، من المتوقع أن تنمو الإمارات بنسبة 2.1٪ في عام 2023 و3.6٪ في عام 2024، وفقا لوكالة "فيتش".

المصدر: وكالات