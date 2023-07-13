بورصة موسكو تصعد إلى أعلى مستوى في نحو 17 شهرا
Globallookpress
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ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX، اليوم الخميس، فوق مستوى 2900 نقطة للمرة الأولى منذ 22 فبراير من العام الماضي.
وبحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX بنسبة 0.21% إلى 2903 نقاط.
فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.14% إلى 1006.38 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وفي سوق العملات المحلية، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 80 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 90.07 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 42 كوبيكا إلى 100.50 روبل.
المصدر: RT + برايم