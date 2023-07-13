بورصة موسكو تصعد إلى أعلى مستوى في نحو 17 شهرا

ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX، اليوم الخميس، فوق مستوى 2900 نقطة للمرة الأولى منذ 22 فبراير من العام الماضي.

وبحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX بنسبة 0.21% إلى 2903 نقاط.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.14% إلى 1006.38 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات المحلية، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 80 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 90.07 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 42 كوبيكا إلى 100.50 روبل.

المصدر: RT + برايم