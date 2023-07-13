وزير التجارة التركي يكشف عن حصة بلاده من الصادرات العالمية

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن حصة بلاده من الصادرات العالمية استمرت بالزيادة في الربع الأول من العام الحالي، محققة 1.04 بالمئة.

وأوضح بولات في تغريدة عبر "تويتر" أن حصة تركيا من الصادرات العالمية خلال العام 2021 بلغت 1 بالمئة لأول مرة في تاريخها ببلوغ قيمتها 225.2 مليار دولار من أصل 22.3 ترليون دولار قيمة الصادرات العالمية.

وأضاف أن صادرت بلاده في العام 2022، بلغت 254.2 مليار دولار وحققت 1.02 بالمئة من أجمالي الصادرات العالمية البالغة 24.9 ترليون دولار.

وفي العام الحالي، استمر الاتجاه المتزايد للصادرات التركية وبلغت حصة تركيا العالمية خلال الربع الأول، 1.04 بالمئة بعد بلوغ الصادرات خلال 12 شهرا 255.7 مليار دولار.

المصدر: "الأناضول"