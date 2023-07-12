روسيا الأولى والسعودية السادسة عالميا باستيراد السيارات الصينية في 2023

احتلت السعودية المرتبة الـ6 عالميا بين الدول المستوردة للسيارات الصينية في 2023 إذ اقتنت نحو 87 ألف سيارة في 5 أشهر من يناير إلى مايو، بينما احتلت روسيا المرتبة الأولى.

وكشفت عن ذلك رابطة مصنعي السيارات الصينية، حيث استوردت روسيا نحو 287 ألف سيارة، فيما جاءت المكسيك في المرتبة الثانية بنحو 159 ألف سيارة.

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وحلت بلجيكا في المرتبة الثالثة، إذ استوردت نحو 120 ألف سيارة، تبعتها أستراليا باستيرادها 101 ألف سيارة ثم السعودية، فيما احتلت تايلندا المرتبة السابعة باستيرادها 69 ألف سيارة ثم الإمارات بـ60 ألف سيارة وإسبانيا والفلبين بـ58 ألف سيارة لكلتيهما.

وذكرت إحصاءات رابطة الأعمال الأوروبية أن "شيري أوتوموبيل"، و"تشيانغ جيلي هولدينج" و"غريت وول موتور" كانت أكبر 3 علامات تجارية صينية في روسيا، إذ استحوذت على ثلث مبيعات السيارات الجديدة في النصف الأول من هذا العام.

المصدر: عكاظ