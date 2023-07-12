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وزير المالية السعودية يكشف الهدف من اعتماد نظام المساهمات العقارية

مال وأعمال

وزير المالية السعودية يكشف الهدف من اعتماد نظام المساهمات العقارية
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرياض
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صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، خطوة هامة في زيادة قنوات التمويل والاستثمار في القطاع العقاري.

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وأضاف الوزير السعودي، أن ذلك يأتي جنبا إلى جنب مع قناة الصناديق العقارية، بما يدعم رحلة التحول الاقتصادي في المملكة نحو "رؤية السعودية 2030".

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام المساهمات العقارية في المملكة.

المصدر: أرقام

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