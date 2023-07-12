ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، التي من المقرر صدورها الأربعاء.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.11% إلى 79.49 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.13% إلى 74.93 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على سعر صرف الدولار وأسعار المواد الخام.

ويتوقع المحللون أن يكون مؤشر التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد تباطأ في يونيو 2023 إلى 3.1% من 4% تم تسجيلها في مايو.

المصدر: RT + بلومبرغ