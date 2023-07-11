لافروف: مستثمرون روس مهتمون بإنتاج الأسمدة في سلطنة عمان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المستثمرين الروس مهتمون بإنتاج الأسمدة على أراضي سلطنة عُمان، من أجل تلبية احتياجات السلطنة وجعلها بوابة للتصدير نحو آسيا وإفريقيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الثلاثاء: "قبل انتهاء مباحثاتنا ذكرنا اهتمام بعض المستثمرين الروس بتطوير إنتاج الأسمدة على أراضي عمان، والمشاركة في المشاريع المرتبطة باستثمار المياه".

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وأوضح أن "شركاتنا تهتم بإنتاج المواد الكيميائية والأسمدة، ليس فقط من أجل تلبية احتياجات سوق سلطنة عمان بالكامل، بل وللتصدير إلى دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا. وهذه الخطط قيد الدراسة لدى الأصدقاء العمانيين، وأكدنا اليوم استعدادنا لتنفيذها".

وأشار لافروف إلى أن القدرات الكامنة للتعاون الاقتصادي بين روسيا وعمان "أعلى بكثير من الأرقام القائمة... على الرغم من أنها تبدو ملموسة، إذ أنها تزيد على نصف مليار دولار، لكن هذا ليس الحد الأقصى، والإمكانيات أوسع من ذلك بكثير".

وأضاف: "نحن نشجع شركاتنا التي تبدي الاهتمام بالمنطقة على العمل في عمان"، مؤكدا أن كل الفرص الاقتصادية المتاحة للبلدين ستستخدم بأكبر قدر ممكن، على الرغم من مساعي الغرب لعرقلة التعاون بين روسيا ودول الجنوب والشرق.

المصدر: تاس