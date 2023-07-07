روسيا تقلص صادرات النفط في أغسطس وتلتزم بمواصلة خفض الإنتاج

أكدت وزارة الطاقة الروسية قرار تقليص صادرات النفط للأسواق بواقع 500 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ويأتي تقليص الصادرات ليضاف لالتزامات روسيا السابقة بخفض الإنتاج طواعية.

وأفادت الوزارة أن روسيا تؤكد "أنها ستقلص صادراتها لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل في اليوم خلال شهر أغسطس، حيث ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، وهذا يضاف للالتزام الروسي بالتخفيض الطوعي للانتاج الذي أعلنت عن تمديده حتى نهاية ديسمبر 2024".

وشرعت روسيا في مارس خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، حيث تم تمديد فترة صلاحية هذا التخفيض في فبراير لعدة مرات وصولا لنهاية عام 2023.

المصدر: تاس