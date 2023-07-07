هل ما قيل عنه صحيح؟.. ساويرس يكشف أسرار لقائه بزعيم كوريا الشمالية ونصيحة قدمها له

كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاصيل لقائه بـ زعيم كوريا الشمالية، وتحدث عن نوعية الاقتصاد في كوريا الشمالية.

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وأضاف ساويرس، خلال حوار تلفزيوني، أنه أول رجل أعمال يقابل زعيم كوريا الشمالية، معقبا: خلال الحوار بيني وبين زعيم كوريا بلغته ما يعتمدش على نوعية واحدة من الاقتصاد مثل اقتصاد الصين فلابد من التنوع.

وأضاف: جلسنا على العشاء ما يقارب من ساعتين ونصف، وانبهرت بأن لديه ذكاء غير عادي، وتركيز غير تقليدي، كما لا يوجد أي ظواهر أو حقائق عن الشائعات التي تتردد عنه، من كونه رجل مجنون، فهو شخص منظم.

وقال: يوم لقائي بزعيم كوريا شهد ما يشبه التشويق «الساسبينس»، كانت هناك سيارة مخصصة، وفوجئت بدخولي إلى جراج سيارات كبير، اكتشفت أن الجراج عبارة عن قصر تحت الأرض.

وأضاف فوجئت بعد اللقاء بدعوة كيم جونج لي لتناول العشاء، وهو أمر لم يقم به زعيم كوريا الشمالية في حياته.

ويستثمر ساويرس في مجال الاتصالات بكوريا الشمالية منذ سنوات، في شركة "كوريو لينك".

وكانت أوراسكوم للاتصالات والإعلام أعلنت في عام 2015 أنها فقدت السيطرة على حصتها البالغة 75% من كوريو لينك.

وقررت أوراسكوم استبعاد شركة "كوريولينك" من قوائمها المالية المجمعة، لتصبح شركة شقيقة بدلا من شركة تابعة، وذلك نتيجة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

المصدر: وسائل إعلام مصرية