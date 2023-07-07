الكرملين يرجح مسألة فرض عقوبات على "نفطو غاز" الأوكرانية

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه يجري النظر في إمكانية فرض عقوبات على شركة "نفطو غاز" الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على الشركة الأوكرانية، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "بالطبع، كان هذا تصريحا منطقيا إلى حد ما من قبل رئيس شركة "غازبروم"، حيث أوضح أسباب مثل هذا الإجراء".

وقبل ذلك قال رئيس مجلس إدارة "غازبروم" أليكسي ميللر، إن المحاولات المستمرة من قبل "نفطو غاز" لرفع قضايا تحكيم ضد "غازبروم" محفوفة بتعرض الشركة الأوكرانية لعقوبات روسية.

وأشار إلى أن "نفطو غاز" قد رفعت دعوى قضائية بمليارات الدولارات ضد روسيا في المحاكم الأمريكية، وقال "إذا استمرت مثل هذه الأعمال غير النزيهة من قبل الشركة الأوكرانية فلا يمكن استبعاد أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات من قبل روسيا. ومن ثم فإن أي علاقات بين الشركات الروسية وشركة "نفطو غاز" ستكون ببساطة مستحيلة".

وأوضح المسؤول الروسي قائلا، إن "نفطو غاز" تحت ذرائع مختلفة تنتهك الالتزامات التعاقدية مع شركة "غازبروم" وترفض استلام الغاز عبر نقطة العبور "سوخرانوفكا"، لكنها في الوقت نفسه تطالب "غازبروم" بسداد ثمن عبور (ترانزيت) الغاز الذي ترفض استلامه.

المصدر: نوفوستي