متى سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز؟.. وزير النفط العراقي يكشف الموعد

كشف وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، عن أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة.

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وقال الوزير العراقي في مقابلة مع وكالة "وام" الإماراتية، إن بلاده طرحت جولتين لتراخيص استكشاف الحقول النفطية والغازية وهما الخامسة التكميلية التي شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غرب العراق والسادسة تتضمن 13 حقلا وموقعا استكشافيا وتقع على الحدود الغربية للعراق والتي تمكن بلاده من إنتاج أكثر من 1500 مليون قدم مكعب من الغاز بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وأضاف في حوار جرى على هامش فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن في فيينا، أن العراق يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة تصل إلى 144.5 مليار متر مكعب من النفط وأكثر من 133 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، مشيرا إلى أن العراق لديه العديد من الحقول التي تنتج كميات كبيرة من النفط والغاز من خلال التعاون مع العديد مع الشركات العالمية.

وأشار إلى عقد مع شركة "بريتيش بتروليوم" لتطوير حقل الرميلة الذي يعد من الحقول الكبيرة في العراق وينتج حاليا مليون و380 ألف برميل من النفط يوميا إضافة إلى ما يصاحبه من الغاز بكميات كبيرة، لافتا إلى أن معظم الغاز المنتج في العراق مصاحب لإنتاج النفط وليس حر.

وأضاف وزير النفط العراقي أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق حاليا تصل إلى 5.400 ملايين برميل يوميا، فيما يصل إجمالي الإنتاج الحالي بموجب حصة "أوبك" إلى 4.430 ملايين برميل يومياً مع تطلع بلاده ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميا وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وحول مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي لدولة العراق، قال إن مساهمة النفط تشكل الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده حيث أن 90% من واردات الدولة تعتمد على الثروة النفطية مشيرا إلى الحرص على توفير هذه الموارد للدولة العراقية في ظل وجود العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات لتعزيز موارد العراق.

المصدر: وام