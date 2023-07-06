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بورصة اسطنبول تسجل أعلى إغلاق يومي على الإطلاق

مال وأعمال

بورصة اسطنبول تسجل أعلى إغلاق يومي على الإطلاق
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجل مؤشر بورصة اسطنبول، أمس الأربعاء، أعلى إغلاق يومي على الإطلاق عقب تحقيقه مكاسب خلال اليوم بنسبة 1.71 في المئة، ليصل إلى 6.121.60 نقطة.

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وارتفع المؤشر بمقدار 102.86 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، فيما بلغ إجمالي حجم التعاملات 114.8 مليار ليرة (نحو 4.41 مليارات دولار).

وارتفع مؤشر قطاع الشركات القابضة بنحو 1.64 في المئة، فيما انخفض مؤشر القطاع المصرفي 0.97 في المئة.

وذكر محللون اقتصاديون أن أسواق الأسهم العالمية اتبعت مسارا سلبيا بسبب تزايد مخاوف الركود في جميع أنحاء العالم، فيما اتبعت بورصة إسطنبول مسارا إيجابيا.

المصدر: الأناضول

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