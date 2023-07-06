انخفاض أسعار النفط رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من تقديرات أظهرت تراجع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.04% إلى 71.76 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.27% إلى 76.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ووفقا لتقديرات لمعهد البترول الأمريكي فإن مخزونات الخام تراجعت بحوالي 4.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT + بلومبرغ