وزير النفط الإيراني: نحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث إجمالي احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن بلاده تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث إجمالي احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي.

وأضاف جواد أوجي أن إيران تمتلك أكثر من 33 تريليون متر مكعب من إحتياطي الغاز الطبيعي و154 مليار برميل قابلة للاستخراج.

وصرح الوزير الإيراني بأن الإنتاج اليومي يبلغ 3.800.000 برميل من النفط الخام

وأوضح أنه ونظرا للقدرة الإنتاجية العالية للنفط والغاز يتم التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد أنه ورغم العقوبات فإن عمليات تطوير وإصلاح وصيانة مصافي النفط تتم بخبرات محلية دون الحاجة إلى الأجانب.

المصدر: إرنا