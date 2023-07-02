بلومبرغ: الصناديق الأوروبية تخسر 27 مليار دولار هذا العام لصالح الأمريكية

أفادت وكالة بلومبرغ، بأن الصناديق الأوروبية خسرت حوالي 27 مليار دولار في عام 2023 لأن المستثمرين يقومون بشكل متزايد بتحويل خططهم لصالح الصناديق الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن معطيات Bank of America، أنه وعلى مدى الأسبوع السادس عشر على التوالي، تم تسجيل تدفق ثابت للاستثمارات، وكانت أوروبا المنطقة الرئيسية الوحيدة التي شهدت نزوحا للاستثمارات في يونيو.

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وخلال الأيام السبعة الماضية وحدها، تم سحب 4.6 مليار دولار من أموال الصناديق الأوروبية.

ويفسر خبراء الاقتصاد ذلك، بأن المستثمرين يفضلون الصناديق الأمريكية، حيث يبدو الاقتصاد الأمريكي أقوى بالنسبة لهم، وسط مخاوف من حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

المصدر: تاس