وكالة الطاقة تكشف عن تصنيف إيران بين منتجي الغاز الطبيعي في العالم

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة عن نمو إنتاج الغاز الطبيعي الإيراني لأكثر من ضعفين خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بالمتوسط ​​العالمي.

واعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أن إيران تعد ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وزاد إنتاج الغاز الإيراني في عام 2022 بنسبة 1.1% ووصل إلى 259 مليار متر مكعب.

وبين عامي 2012 و 2022 ، شهد إنتاج الغاز الطبيعي في إيران نموا بمعدل 5.2% سنويا.

المصدر: تسنيم