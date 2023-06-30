وكالة الطاقة تكشف عن تصنيف إيران بين منتجي الغاز الطبيعي في العالم
Globallookpress
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة عن نمو إنتاج الغاز الطبيعي الإيراني لأكثر من ضعفين خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بالمتوسط العالمي.
واعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أن إيران تعد ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.
وزاد إنتاج الغاز الإيراني في عام 2022 بنسبة 1.1% ووصل إلى 259 مليار متر مكعب.
وبين عامي 2012 و 2022 ، شهد إنتاج الغاز الطبيعي في إيران نموا بمعدل 5.2% سنويا.
المصدر: تسنيم