الروبل أمام الدولار عند أدنى مستوى منذ 29 مارس 2022

تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام العملتين الدولار واليورو، اليوم الجمعة، وسجلت العملة الروسية قراءة فوق مستوى 88 روبلا للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ 29 مارس 2022.

وبحلول الساعة 09:31 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 95 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 88.52 روبل.

فيما صعد اليورو بمقدار 1.09 روبل إلى 96.19 روبل، أما اليوان الصيني صعد بمقدار 10 كوبيك إلى 12.16 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويرى خبراء أن تراجع الروبل سيساهم في دعم الميزانية الروسية وسيحفز الصادرات من روسيا.

المصدر: RT + نوفوستي