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اليابان تستبعد جزئيا مشاريع للغاز الطبيعي المسال في روسيا من العقوبات

مال وأعمال

اليابان تستبعد جزئيا مشاريع للغاز الطبيعي المسال في روسيا من العقوبات
Sputnik
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أفادت وزارة الاقتصاد اليابانية، بأن مشاريع سخالين -1 وسخالين -2 و"القطب الشمالي-2" لإنتاج الغاز الطبيعي تتمتع بأهمية لأمن الطاقة في اليابان ولذلك لن يسري عليها منع تقديم الخدمات.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تمت في اجتماع الحكومة في 26 مايو الموافقة على إجراءات حظر تقديم الخدمات المعمارية والهندسية للجهات الروسية وذلك على أساس تدابير تجميد الأصول وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالجهات المتورطة في روسيا. ولكن مع الأخذ في الاعتبار التأثير على الشركات اليابانية الموجودة في روسيا، تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان العمل المستقر للمشاريع المهمة لأمن الطاقة في اليابان".

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وأوضحت الوزارة اليابانية، أنه "تم تعديل بعض الأحكام"، في إجراءات حظر تقديم الخدمات المعمارية والهندسية لروسيا.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات المذكورة أعلاه، لا تشمل العمليات المتعلقة بالخدمات، التي حددها وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة على أنها ضرورية بشكل خاص لضمان أمن الطاقة في اليابان.

ووفقا للوثيقة، تشمل مشاريع سخالين -1 وسخالين -2 و"القطب الشمالي-2" لإنتاج الغاز الطبيعي لأنها تتمتع بأهمية لأمن الطاقة في اليابان.

المصدر: نوفوستي

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