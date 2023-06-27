ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تراجع إمدادات الذهب الأسود إلى الأسواق.

وبحلول الساعة 09:17 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"بنسبة 0.99% إلى 70.06 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.74% إلى 74.73 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

عند التسوية الاثنين، أغلقت العقود على ارتفاع حيث سجل "برنت" قراءة عند 74.18 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 69.37 دولار للبرميل.

كذلك أمس مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات الحكومة للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023.

المصدر: RT + بلومبرغ