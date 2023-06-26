النفط العراقية تعلن إيرادات شهر مايو الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين عن حجم الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر مايو الماضي.

وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليون و463 ألفا و387 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و324 مليونا و641 ألف دولار.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليون و206 آلاف و413 برميلا، فيما كانت الكميات المحملة من المستودعات إلى الأردن 256 ألفا و974 برميلا.

ولفتت إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.485 دولار، وأن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 39 شركة عالمية من جنسيات عدة من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

المصدر: RT