استقرار أسعار تذاكر الطيران في روسيا بعد ارتفاع مفاجئ استمر يومين

عادت أسعار تذاكر الطيران للاستقرار في روسيا اليوم الاثنين بعد قفزة شهدتها يوم السبت الماضي، وخاصة على الرحلات الخارجية، متأثرة بمحاولة التمرد التي دعت لها "فاغنر".

إقرأ المزيد

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن أسعار تذاكر الطيران استقرت بعد حالة من الهلع شهدتها يوم السبت، وأفادت بأن التذاكر متوفرة لجميع الرحلات.

وبحسب اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، فقد قفزت أسعار التذاكر بشكل حاد يوم السبت الماضي مرتين إلى ثلاث مرات، حيث بلغت أسعار رحلات من روسيا إلى يريفان واسطنبول نحو 200 ألف روبل (نحو 2352 دولارا).

والآن يصل سعر التذكرة لرحلة اسطنبول إلى 25 ألف روبل، فيما يمكن شراء تذكرة على هذا المسار مقابل 13.5 ألف روبل لرحلة الأسبوع المقبل.

المصدر: Business FM