بعد تسوية تمرّد "فاغنر".. كيف يتم تداول الدولار واليورو في بورصة موسكو؟

عوضت العملة الروسية اليوم الاثنين جزءا من خسائرها التي سجلتها يوم السبت الماضي، وهبط الدولار إلى 85 روبلا.

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وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، جرى تداول الدولار عند 85 روبلا بزيادة مقدارها 30 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول اليورو عند 92.81 روبل بارتفاع قدره 47 كوبيكا عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وقبل ذلك سجل الدولار قراءة فوق مستوى 87 روبلا، وذلك للمرة الأول منذ 29 مارس 2022، فيما جرى تداول اليورو فوق مستوى 95 روبلا، وذلك لأول مرة منذ 25 أبريل الماضي.

واستغل المضاربون ومراكز الصرافة في موسكو محاولة رئيس مجموعة "فاغنر" التمرد يوم السبت الماضي، ورفعوا سعر الدولار واليورو إلى مستوى خيالي تخطى الـ100 روبل.

ويرى الخبراء أن المضاربين لعبوا على العامل النفسي، متوقعين عودة الروبل إلى مستوياته الطبيعية فور تسوية التمرد، وهذا ما حدث.

المصدر: RT + نوفوستي