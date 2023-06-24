وزير المالية المصري: سنتعامل بالعملة المحلية مع دول آسيا وأفريقيا

أكد وزير مالية مصر محمد معيط أن هناك حاجة لاستخدام العملة المحلية بالتعامل مع الدول الآسيوية والإفريقية مثلما تحدث رئيس كينيا وليام روتو بفعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

وخلال مقابلة ببرنامج "بالورقة والقلم"، أوضح محمد معيط قائلا: "رئيس كينيا قال أنا محتاج الدولار في إيه، وأنا بتعامل مع جيبوتي، إيه اللي يدخل الدولار وسيط ما بينا"، لافتا إلى أن التعامل بالعملات المحلية جزء من حل مشكلة التمويل.

وبين معيط أن القاهرة أصبحت الآن جزءا من بنك التنمية الخاصة بمنظمة بريكس، وهناك الكثير من الدول تسعى للانضمام لهذا البنك، لافتا إلى أنه سعيد بإنشاء مؤسسات تمويلية جديدة مثل بنك التنمية الخاصة بمنظمة "بريكس"، والبنك الإفريقي، لأن هذه المؤسسات أذرع لمنظومة التمويل داخل القارة الإفريقية.

وأضاف وزير المالية أن الأزمات المتواجدة حاليا في الكثير من الدول حدثت بسبب ظروف خارجية مثل أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم الخارجية التي أثرت سلبا على الدول النامية، مشير إلى أن مصر تتعرض لعقبات كل فترة منذ التسعينيات، وأن الموجة الحالية من العقبات الاقتصادية مستمرة منذ 3 سنوات، وتعاملت معها الدولة بشكل جيد في أول عامين.

وشدد على أن الدولة تتخذ إجراءات على الأرض للتعامل مع الآثار السلبية لهذه العقبات ، مضيفا: "لدي ثقة في استعادة الثقة في الاقتصاد الكلي من خلال اتخاذ بعض الإجراءات".

ولفت معيط إلى أن ما حدث في مصر من الممكن البناء عليه بمجرد الخروج من الأزمة الحالية خلال الموازنة الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل 2023/2024، مؤكدا أن الدولة مدركة الآثار السلبية على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار، والدولة تتحرك في اتجاه تخفيف الأسعار.

المصدر: "صدى البلد"