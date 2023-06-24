البنوك الروسية ترفع سعر العملات الأجنبية

أشارت المواقع والتطبيقات الإلكترونية إلى أن البنوك الروسية الكبرى رفعت سعر العملات الأجنبية مقابل الروبل.

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والسعر الأعلى يقدمه "روسبانك"، ويمكن شراء الدولار في مكاتبه مقابل 105 روبلات واليورو - مقابل 115 روبلا، ويمكنك بيع الدولار مقابل 76.17 روبل واليورو بـ82.97 روبل.

والسعر الأدنى يقدمه مصرف "برومسفيازبنك"، وعليك أن تدفع 84.87 روبل مقابل الدولار و93.06 روبل لليورو.

وفي "بنك موسكو للائتمان (Credit Bank of Moscow) يمكنك شراء الدولار مقابل 86 روبلا واليورو – مقابل 93,5 روبل، وفي سبيربنك – 88,33 روبل للدولار و94,16 روبل لليورو.

ويعرض "غازبروم بنك" شراء العملة الأمريكية مقابل 97,3 روبل والعملة الأوروبية مقابل 104,3 روبلات، بينما يبيع "روس سيلخوز بنك" الدولار مقابل 94,55 روبل واليورو – مقابل 103,9 روبل. ويبلغ سعر الدولار في "ألفا بنك" 96 روبلا وسعر اليورو – 106 روبلات، بينما يبلغ هذا السعر في "يونيكريدت بنك" 95,05 روبل للدولار و102,74 روبل لليورو.

المصدر: نوفوستي