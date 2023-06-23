مدن عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم

حدد تقرير لوكالة "بلومبرغ" أكثر الأسواق تنافسية بالعالم للحصول على وظيفة جديدة، وقال إن أكبر المنافسات تسجل في الشرق الأوسط، ومراكز التكنولوجيا في كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب تقرير الوكالة فإن الدوحة ودبي وسان فرانسيسكو تعد من بين الأماكن التي لديها أكبر عدد من المرشحين لكل وظيفة منشورة على الموقع التخصصي "لينكدإن" في فبراير الماضي، وفقا لدراسة من موقع Resume.io المتخصص في إنشاء السيرة الذاتية عبر الإنترنت.

واعتمدت الدراسة على مسح شمل 130 مدينة عالمية وكل ولاية أمريكية، وتتبع عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها.

ومن المحتمل أن تكون هيمنة قطر على القائمة مرتبطة باستضافة كأس العالم العام الماضي، فمنذ العام 2010، أنفقت قطر أكثر من 250 مليار دولار كجزء من الاستعدادات لهذا الحدث، من أجل بناء ما يقرب من 100 فندق جديد، بالإضافة إلى توسيع مينائها ومطارها وتجديد طرقها.

لا تزال قطر نقطة جذب للباحثين عن عمل، فقد أظهرت الدراسة أن متوسط عدد المتقدمين لكل وظيفة هناك بلغ 399 في فبراير 2023 . واعتمدت قطر حدا أدنى للأجور في خضم ضجة عمال كأس العالم، وهي لا تفرض ضرائب على دخل الفرد، مما يجعلها مكانا مربحا نسبيا للعمل.

كذلك دبي وأبو ظبي هما من بين أسواق العمل الأكثر تنافسية، لا يدفعون ضريبة دخل أيضا. بعض الوظائف التي تقود سوق العمل في مرحلة ما بعد الوباء في الإمارات العربية المتحدة، تتمثل في التخصصات الطبية، والوظائف الحرة المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وفقا لبيانات "لينكدإن".

واعتبرت المدن في شمال كاليفورنيا الأعلى تنافسية بالولايات المتحدة، وقال موقع Resume.io إن سان خوسيه، المعروفة باسم قلب وادي السيليكون، كان لديها 108 متقدمين لكل وظيفة منشورة على "لينكدإن" في فبراير 2023، بينما كان لدى سان فرانسيسكو 92 متقدما.

وفيما قائمة بأسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم:

Bloomberg

المصدر: بلومبرغ