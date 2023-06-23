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سعر الليرة التركية ينخفض إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

مال وأعمال

سعر الليرة التركية ينخفض إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار
Gettyimages.ru
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هبط سعر الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الجمعة، إلى قاع تاريخي ليتجاوز 25 ليرة للدولار.

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وتدل بيانات التداول على أن سعر الدولار مقابل الليرة التركية ارتفع حتى الساعة 05:13 من صباح اليوم الجمعة (بتوقيت موسكو) بنسبة 0.74% ليبلغ 25.067 ليرة للدولار. 

وقرر البنك المركز التركي، أمس الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15%، وذلك لأول مرة منذ عامين. وجاء هذا القرار أقل بكثير من التوقعات، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن يتم رفع هذا المؤشر إلى 21%. آخر مرة رفع فيها البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي في مارس عام 2021. وآنذاك تم رفعها من 17% إلى 19%.

المصدر: نوفوستي

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