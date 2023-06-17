وزير المالية الروسي ينصح بحفظ المدخرات بالروبل

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إنه يعتبر الاستثمار في الروبل والإدخار بالعملة الوطنية الروسية، وسيلة جيدة للحفاظ على المدخرات وتحقيق الربح.

وأشار الوزير إلى أنه توجد العديد من الطرق الجديدة للقيام بذلك.

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وأضاف سيلوانوف، في حديث تلفزيوني: "ستظهر لدينا العديد من الأدوات الجديدة بالروبل - هذه حسابات استثمار فردية ، وسيبدأ نظام المدخرات طويلة الأجل للمواطنين العمل قريبا، وبالتالي إلى جانب العملات الأجنبية، فإن الروبل ، والاستثمار فيه على اعتباره من الأصول الموثوقة عالية الربحية، هو أداة جيدة".

في وقت سابق أفادت الأنباء بأن وزارة المالية الروسية تعمل في إطار استراتيجية تنمية السوق المالية حتى عام 2030 ، على تطوير برنامج ادخار طوعي طويل الأجل يسمح للمواطنين بالحصول على دخل إضافي بالإضافة إلى مدفوعات الدولة بعد التقاعد.

على سبيل المثال، سيتم استثمار أموال المواطنين في سندات القروض الفيدرالية (OFZ) وسندات البنية التحتية وسندات الشركات والأوراق المالية الأخرى.

المصدر: تاس